Life is Strange 2: Die zweite Episode erscheint im Januar 2019

Falls ihr schon sehnsüchtig auf die zweite Episode von Life Is Strange 2 wartet, haben wir ein Update für euch: Die zweite Episode “Rules” erscheint erst im Januar 2019 – also vier Monate nach der ersten Episode. In wenigen Tagen soll es weitere Infos dazu geben.

Auf Tumblr erklären die Entwickler, dass sie mehr Zeit benötigen würden, um die bestmögliche Qualität abliefern zu können. Hier der Link zum Update.

Offiziell heißt es dazu: “Die Life-is-Strange-Serie ist ein Projekt, das uns allen am Herzen liegt und, dessen Entwicklung wir nicht überstürzen wollen, um den Maßstab für Qualität und emotionale Wirkung nicht zu verfehlen, den sie, unsere Spieler, verdienen. Deshalb haben wir bisher noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben – wir wollen sicherstellen, dass wir in der Lage sein werden, etwas zu veröffentlichen, auf das wir stolz sind und an das ihr euch mit Freude erinnern werdet.”

Sobald es neue Infos zu Life is Strange 2 gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Fans der Reihe müssen ziemlich geduldig sein, aber wenn das Spiel dadurch besser wird, nehmen wir die lange Wartezeit gerne in Kauf.