Life is Strange 2: Episode 2 geht am 24. Januar 2019 an den Start

Falls ihr euch gefragt habt, wann denn die zweite Episode von Life is Strange 2 an den Start geht: am 24. Januar 2019. Das verkündete Square Enix kürzlich ganz offiziell und veröffentlichte im selben Zug einen neuen Trailer.

Offiziell heißt es dazu: “Die beiden Brüder setzen ihre Reise in die Wintermonate fort und kämpfen gegen die Kälte. Als Daniel nach und nach krank wird, entscheidet Sean, dass sie zum Haus ihrer entfernten Großeltern gehen müssen, um sich zu erholen. Während ihres Aufenthalts begegnen sie dem Nachbarn Chris, einem kleinen Jungen, der glaubt, er sei ein Superheld mit dem Namen Captain Spirit. Sean besteht darauf, dass Daniel eine Reihe von Regeln bezüglich seiner Macht einhält. Wird Daniel seine Macht verborgen halten oder die Regeln in einer Zeit der Not brechen?”

Hört sich ziemlich spannend an, oder? Sieht auch so aus – hier der Trailer:

Das denken wir:

Adventure-Fans sollten sich den 24. Januar rot im Kalender anstreichen. Wir sind schon gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt.