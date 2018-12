Monster Hunter: World – Eine neue Modifikation bringt Simba aus “Der König der Löwen” ins Spiel

Eine “Der König der Löwen”-Modifikation für Monster Hunter: World ersetzt Teostra mit Simba.

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie sich Simba aus “Der König der Löwen” als Monster in Monster Hunter World: Machen würde? Wahrscheinlich nicht. Der Modder “UberGrainy” hat sich aber wohl genau diese Frage gestellt und darum eine Modifikation erstellt.

Seine Mod “The Infernal Lion King” ersetzt den Drachen Teostra mit Simba und das Ergebnis ist ziemlich abgefahren. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Video überzeugen. Thomas, die kleine Lokomotive, ist übrigens auch dabei. WTF?

Über diesen Link könnt ihr euch die Modifikation downloaden.

Das ddenken wir:

Die Modding-Community scheint in Monster Hunter: World ziemlich aktiv zu sein. Mal sehen, was da noch so kommt.