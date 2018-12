Mortal Kombat 11: Das sind die Systemanforderungen der PC-Version

Kürzlich wurden die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version von Mortal Kombat 11 verföffentlicht.



Obwohl wir uns bis zum Release von Mortal Kombat 11 noch ein paar Monate gedulden müssen, hat NetherRealm die offiziellen PC-Systemanforderungen für Mortal Kombat 11 auf der Steam-Store-Seite des Spiels verkündet.

Minimum:

Betriebssystem: 64-Bit Windows 7 / Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-750, 2,66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3,4 GHz oder AMD Ryzen 3 1200, 3,1 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 670 oder NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD® Radeon HD 7950 oder AMD® Radeon ™ R9 270

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Empfohlen:

Betriebssystem: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Prozessor: Intel Core i3-2100, 3.10 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 780 or NVIDIA® GeForce GTX 1060-6GB / AMD® Radeon R9 290 or RX 570

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels: “Mortal Kombat ist zurück und besser als je zuvor, in dieser neuesten Entwicklung des Kult-Franchises. Mit den neuen benutzerdefinierten Charaktervariationen hast du eine beispiellose Kontrolle, um die Kämpfer anzupassen und zu deinen eigenen zu machen. Die neue Grafik-Engine, die jeden augenrausfallenden, schädelbrechenden Moment zur Schau stellt, bringt dich so nah an den Kampf, dass du ihn fühlen kannst. Mit einer Reihe neuer und wiederkehrender Klassik-Kämpfer setzt Mortal Kombats bester kinematografischer Story-Modus die epische Saga seit 25 Jahre fort. “

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die Erwartungen der Fans sind hoch und wir sind sehr zuversichtlich, dass NetherRealm diese Erwartungen erfüllen wird. Wir freuen uns schon auf den Release.