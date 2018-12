Mortal Kombat 11: Ed Boon äußert sich zum Charakter-Leak

Bisher wissen wir nur von drei Kämpfern, die es in Mortal Kombat 11 geben wird: Raiden (Dark Raiden), Scorpion und Shao Kahn. Es sieht auch so aus, als würde es Spawn ins Spiel schaffen – und vielleicht ein neuer Charakter namens Oracle, aber keiner der beiden wurde bisher bestätigt.

Mit anderen Worten: Wir kennen maximal fünf Charaktere, die es womöglich ins Spiel schaffen. Aber seit einigen Tagen kursiert ein Charakter-Leak im Netz, der Fighter wie Jade, Rain, Noob Saibot undSmoke beinhaltet. Hier die Liste:

Jedoch hat sich Serienschöpfer Ed Boon über Twitter zu Wort gemeldet und bestätigt, dass es sich hier um einen Fake handelt. Er schreibt: “Ha! Zeig diesen Tweet nochmal, nachdem du den richtigen Rooster gesehen hast und lass uns sehen, was du dann sagst!” Hier der Tweet:

😂Ha! Bring that tweet up after you see the real roster & lets see what you say then! 😂 https://t.co/xIB5Iy4wPy