Mortal Kombat I & II: Den Soundtrack gibt es jetzt auch auf Vinyl

Falls ihr ein Weihnachtsgeschenk für einen Fan von Mortal Kombat sucht, hätte ich genau das Richtige für euch: Den Soundtrack von Mortal Kombat I & II gibt es jetzt auch auf Vinyl.

Bestellen könnt ihr euch die Platte über diesen Link für 29,99 Dollar.

Hier die Track-Liste:

Seite A

Music aus Mortal Kombat

01 In The Beginning 0:41

02 The Courtyard (the Game Over BGM can be heard in the first 33 seconds of this song) 1:31

03 The Temple Gate 1:03

04 The Cavern 1:01

05 The Bridge 1:04

06 Goro And The Emperor 4:32

07 Victory 1:16

08 SCRLAHTS 0:09

Music aus Mortal Kombat II

09 Prologue: The Battlefield 2:29

10 The Dead Pool 1:45

11 The Screaming Forest 2:01

12 The Armory 1:50

Side B

01 The Portal 1:39

02 Air Kombat (the Tower BGM) 1:33

03 WDYLMA (the Kombat Tomb BGM) 1:47

04 Epilogue: Shao Kahn’s Last Stand 2:37

05 MK II Death Jam 5:07

06 MK II Audio Tour 7:26

Bonus Track

07 The Immortal(s): Mortal Kombat

Das denken wir:

Nice. Absolut coole Idee und ein geniales Geschenk für Fans von Mortal Kombat.