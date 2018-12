NES und SNES Classic: Die Mini-Konsolen von Nintendo werden wohl bald wieder ausverkauft sein

Nintendo hat sich zur Verfügbarkeit der hauseigenen Mini-Konsolen geäußert und es scheint, als wären die Classic-Konsolen bald wieder ausverkauft.

Vorschau(öffnet in neuem Tab)

In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Reggie Fils-Aimé, Chief Operating Officer von Nintendo of America: “Wir haben sehr hart gearbeitet, sowohl für den NES Classic als auch für den SNES Classic, um wirklich die besten Spiele zu bieten, die diese Generation prägten. Wir haben gesagt, dass die derzeitigen Systeme den Umfang unseres klassischen Programms ausmachen. Wir haben auch klar gemacht, dass diese Produkte, zumindest aus amerikanischer Sicht, während der Weihnachtszeit verfügbar sein werden. Sobald sie ausverkauft sind, sind sie weg. Und das war es dann. Die Art und Weise, wie Verbraucher weiterhin an unseren klassischen Inhalten teilnehmen können, wird über Nintendo Switch Online möglich sein. Wir haben gerade drei neue Spiele (Ninja Gaiden, Warios Woods und Adventures of Lolo) der NES-Generation auf dieser Plattform veröffentlicht. Wir betrachten dies als die Hauptmethode, auf der die Verbraucher diese alten Inhalte erleben können.”

Mit anderen Worten: Wer noch einen NES oder SNES Classic haben möchte, der sollte bald zuschlagen, bevor die Mini-Konsolen erneut vergriffen sind.

Hier könnt ihr euch die Konsolen noch bestellen:





Sobald es eitere Infos zu Nintendos Mini-Konsolen gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Schade, dass die Mini-Konsolen bald nicht mehr erhältlich sein werden. Aber vielleicht dürfen wir uns ja bald über einen N64 Classic freuen.