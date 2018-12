PlanetSide Arena für PC angekündigt

Daybreak Games hat einen neuen Sci-Fi-Shooter im PlanetSide-Universum angekündigt.

Lange war es still rund um PlanetSide, aber jetzt dürfen sich Fans freuen, denn das Studio Daybreak Games hat PlanetSide Arena für den PC angekündigt. Hier erwartet euch ein Multiplayer-Shooter mit zahlreichen Spielmodi. Natürlich ist auch Battle Royale dabei.



“PlanetSide ist eine bahnbrechende Serie, die die Spielewelt in wirklich epische FPS-Schlachten einführte”, sagte Ji Ham, CEO von Daybreak Games. “Wir freuen uns sehr, PlanetSide Arena als nächsten Schritt im Wachstum der Franchise vorstellen zu können, da wir weiter investieren und unsere Vision für die Zukunft des gesamten PlanetSide-Universums entwickeln.”

PlanetSide Arena geht zunächst mit drei Spielmodi an den Start: Massive Clash, ein Modus für 500 Spieler (Gruppe gegen Gruppe), sowie ein Solo- und ein Battle-Royale-Modus. Neue Modi wie Capture the Flag, Team Deathmatch, Search and Destroy und Global Conquest werden in jeder neuen Spielesaison eingeführt.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der erste Trailer zu PlanetSide Arena:

Erscheinen soll PlaentSide Arena bereits am 29. Januar über Steam für den PC.



Denkt ihr, dass sich das Spiel gegen die Konkurrenz durchsetzen kann? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

PlanetSide Arena hat Potenzial, wir denken aber, dass es das Spiel schwer haben wird, sich gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzen zu können.