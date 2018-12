Rainbow Six: Siege – Holt euch jetzt einen kostenlosen DLC-Operator

Spielt ihr noch fleißig den Multiplayer-Shooter Rainbow Six: Siege? Dann habe ich gute Nachrichten für euch: Ubisoft verschenkt einen DLC-Operator.

Und dafür müsst ihr euch nur rechtzeitig im Spiel einloggen. Bis zum 1. Januar habt ihr noch Zeit, das Holiday-Geschenkpaket abzustauben und den kostenlosen Operator zu bekommen. Aber es kommt noch besser: Solltet ihr bereits alle Operator freigeschaltet haben, dann bekommt ihr stattdessen 25,000 Renown (die Ingame-Währung des Spiels).

Hier der offizielle Post dazu von den Machern des Spiels:

Happy Holidays from the Rainbow Six Siege team! ☃️

🎁 Log into Rainbow Six from now until January 1st to receive a free Holiday Pack, containing a DLC Operator or 25,000 Renown if you have them all. 🎁 pic.twitter.com/8IOCOTCite

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 24. Dezember 2018