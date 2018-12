Resident Evil 2: neue Videos zeigen Spielszenen mit Mr. X, Sherry und Ada

Bis zum 25. Januar müssen wir uns noch gedulden, dann steht das Remake von Resident Evil 2 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Bis dahin müssen wir uns die Zeit mit Videos zum Spiel vertreiben. Gut, dass Capcom kürzlich zwei neue Gameplay-Clips veröffentlicht hat.

In diesen Videos sehen wir nicht nur Ada Wong in der Kampagne von Leons, sondern auch Sherry und Mr. X auf Claires Seite. Claire versucht in den gezeigten Szenen Mr. X (Tyrant Model T-003) aufzuhalten, wenn auch vergeblich.

Im zweiten Video sehen wir, wie Leon den Waffenladen betritt. Diese Szene wurde überarbeitet. In der Neuauflage ist der Besitzer des Waffengeschäfts, Robert Kendo, nicht bereit, Leons Geschichte abzukaufen. Hier kommt Ada ins Spiel. Sie verwendet ein Gadget, mit dem sie Kabel hinter Beton findet, um ein Rätsel zu lösen. Von dort wird wieder zu Leon gewechselt, der sich in der Kanalisation befindet.

Hier die Videos:

Das denken wir:

Resident Evil 2 sollte sich kein Fan von Survival-Horror entgehen lassen. Die Entwickler scheinen wirklich ganze Arbeit zu leisten, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen.