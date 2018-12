Resident Evil 2: Raccoon City wurde um das Waisenhaus erweitert

Falls ihr denkt, das Remake von Resident Evil 2 würde sich nur grafisch vom Original unterscheiden, dann können wir euch eines Besseren belehren. In der Neuauflage dürft ihr sogar neue Gebiete erkunden – beispielsweise das Waisenhaus.

Das hat Capcom kürzlich in einem Tweet verkündet, der den neuen Abschnitt auf einem Bild zeigt. Im offiziellen Tweet heißt es: “Raccoon City ist größer, als du es vielleicht in Erinnerung hast… Erkunde das Waisenhaus, ein brandneues Gebiet in # RE2!”

Raccoon City is larger than you may remember it to be…

Explore the Orphanage, a brand new area in #RE2!

Available January 25th, 2019. pic.twitter.com/ZmqshIPfDC

— Resident Evil (@RE_Games) 4. Dezember 2018