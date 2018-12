RiME Lead Level Designer arbeitet jetzt für CD Projekt Red an Cyberpunk 2077

In den vergangenen Wochen war es relativ still rund um das Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Project Red, aber jetzt gibt es wieder eine Neuigkeit. Und zwar hat Manuel Mendiluce, der Lead Level Designer des Spiels RiME, das Studio Tequila Works verlassen, um an Cyberpunk 2077 mitwirken zu können.

Das gab der Entwickler kürzlich via Twitter bekannt. Hier der entsprechende Tweet:

After 8 awesome years, developing @DeadlightGame, @SexyBrutale and @RiMEGame, I will leave @TequilaWorks this week with a big lot sad feel. But in January I will join in the @CDProjektRed with a lot ilusion and humility for the development of @CyberpunkGame

— Manuel Mendiluce (@ManuelMendiluce) 17. Dezember 2018