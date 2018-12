Seht euch hier den ersten Trailer zum Superhelden-Horrorfilm “Brightburn” an

Kürzlich wurde der erste Trailer zum Film “Brightburn” veröffentlicht, der das Superhelden-Genre geschickt mit Horror vermischt.



Stellt dir vor, du bist Martha oder Jonathan Kent, Kal-Els Schiff stürzt in deinen Hinterhof und das Universum erfüllt deinen Kinderwunsch. Du begräbst das Schiff in der Scheune, ziehst den außerirdischen Besucher als Sohn auf und alles ist gut – bis er beginnt, Kräfte zu manifestieren, mit denen er nichts Gutes tut, sondern die Welt in Angst und Schrecken versetzt.

Hört sich nach einem Albtraum an, oder? Ist es auch. Das zeigt der erste Trailer zum Film “Brightburn” von Regisseur David Yarovesky. Dieser macht Lust auf mehr und gibt schon einen guten Eindruck davon, was uns mit diesem interessanten Genre-Mix erwartet.

“Brightburn” läuft am 23. Mai 2019 in den deutschen Kinos an.

Das denken wir:

Die Kombination aus Horror und Superhelden hört sich nicht nur spannend an, sondern scheint auch gut zu funktionieren. Wir freuen uns schon auf den Film.

Quelle: shockmansion.com