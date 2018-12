So hört es sich an, wenn man mit dem neuen Tesla Roadster von 0 auf 100 beschleunigt

Tesla hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie es sich anhört (und wie es aussieht), wenn man mit dem neuen Roadster von 0 auf 100 km/h beschleunigt.



Lust auf eine kurze Spritztour mit dem neuen Tesla Roadster? Nach nachfolgendem Video mit Sicherheit. Der Elektroautohersteller hat kürzlich ein beeindruckendes Video veröffentlicht, das zeigt, was der neue Roadster auf dem Kasten hat.

In der Videobeschreibung steht nur: “Erste Testfahrten im neuen Roadster.” Hört sich nicht gerade spannend an, ist es aber, denn der Wagen beschleunigt von 0 auf 100 km/h in nur zwei Sekunden.

Das ist ziemlich beeindruckend. Und das hört man auch an den Reaktionen der Beifahrer. Das ist vermutlich das erste Mal in der Geschichte, dass die Passagiere mehr Lärm machen als das Auto. Crazy.

Übrigens: Der neue Tesla Roadster soll eine Reichweite von 960 km haben und 200.000 US-Dollar kosten.

Das denken wir:

Wer denkt, dass Elektroautos keinen Spaß machen würden, der irrt sich gewaltig.