“Sonic the Hedgehog”: Das erste Poster zum Kinofilm kommt nicht gerade gut bei der Community an

Mittlerweile wurde ein erstes Motion Poster zum “Sonic the Hedgehog”-Kinofilm veröffentlicht, der 2019 anläuft. Das Problem: Das Poster kommt nicht bsonders gut in der Community an.

“Detective Pikachu sieht aus wie Pikachu, der Film-Sonic sieht aus, wie ein haariger, nackter kleiner Mann”, so ein Kommentar auf Twitter.

Im Motion Poster sehen wir, wie der blaue Igel blitzschnell ein paar Ringe einsammelt. Zum Schluss sieht man die Silhouette von Sonic, die sich in einigen Punkten von der Videospielvorlage unterscheidet.

So sieht Sonic auf dem Poster viel realistischer als in den Spielen aus, was auf den ersten Blick sehr ungewohnt wirkt. Auch wirkt der Videospielheld viel muskulöser als im Jump and Run.

Hier das Motion-Poster:

Take a look at the brand new motion poster for Sonic The Hedgehog right here! pic.twitter.com/15n5APqaM0 — IGN (@IGN) 10. Dezember 2018

Und hier ein paar Reaktionen aus der Community:

RUMOR: #SonicMovie is not really going to be about Sonic, but rather some man they found on the streets wearing the head of a Sonic fursuit. Sounds plausible to me. pic.twitter.com/iodZeLnivm — JY (@jycompany_) 10. Dezember 2018

That moment when a fucking car insurance ad shows Sonic in live action better than the Hollywood movie. pic.twitter.com/A8XlPWtmmQ — 🎄 nano | Josh 🎄 (@nanoJosh64) 10. Dezember 2018

DETECTIVE PIKACHU LOOKS LIKE PIKACHU, MOVIE SONIC IS A HAIRY, NAKED LITTLE MAN — Bobby Schroeder (@ponettplus) 10. Dezember 2018

i refuse to accept that these two events aren't connected somehow pic.twitter.com/uoirbnKNoA — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 10. Dezember 2018

sonic’s legs look like he’s wearing yoga pants in that movie poster pic.twitter.com/2MXsZveq8S — shan murphy (@heyshanmurphy) 10. Dezember 2018

Und was denkt ihr übr den Film-Sonic? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Der Sonic wirkt auf den ersten Blick tatsächlich etwas ungewohnt, aber wir sind trotzdem schon gespannt, wie der finale Film aussieht. Große Erwartungen haben wir aber nicht.