Spieler stellen Szenen aus “Into the Spider-Verse” in Marvel’s Spider-Man nach

Na, habt ihr den Film “Spider-Man: Into the Spider-Verse” schon gesehen? Ich habe es leider noch immer nicht ins Kino geschafft, aber den Film hole ich definitiv noch nach. Darum soll es hier aber nicht gehen. Heute möchte ich euch kleine aber feine Fan-Kreationen aus Marvel’s Spider-Man zeigen.

Und zwar haben Spieler im PS4-Actionkracher Szenen aus dem Film nachgestellt und das sieht ziemlich cool aus. Hier ein Beispiel:

Ziemlich cool, oder? “Much” hat dieses GIF erstellt, indem er die Szene aus dem Spiel mit dem Programm After Effects bearbeitet hat.

I record the footage from the game on a capture card, and then edit it in After Effects. 🙂

