“St. Agatha” schickt euch auf einen Horrortrip in ein abgeschiedenes Kloster (Trailer)

Darren Lynn Bousman (“Saw II-IV”, “Mother’s Day”) hat mit “St. Agatha” einen heftigen Horrorfilm in der Mache, der am 8. Februar 2019 an den Start geht.

Wer mal wieder Lust auf einen spannenden Horrorfilm hat, der sollte sich “St. Agatha” vormerken. Darum geht es im neuesten Film von Darren Lynn: Der Film spielt in den fünfziger Jahren in einer US-amerikanischen Kleinstadt. Die schwangere Mary (Sabrina Kern) hat sich kürzlich von ihrem Freund getrennt. Um das Kind nicht alleine großziehen zu müssen, zieht sie in ein abgelegenes Kloster. Eine dumme Idee, denn hinter den Mauern des Klosters spielen sich ungewöhnliche Dinge ab und Mutter Oberin (Carolyn Hennesy) bestraft Regelverstöße hart.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das sieht nach einem ziemlich spannenden Horror-Thriller aus. Diesen Film sollte man sich auf jeden Fall vormerken – wenn man starke Nerven hat.