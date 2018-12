Streets of Rage 4: Die ersten Spielszenen sehen richtig cool aus

Kürzlich wurden die ersten Spielszenen aus dem Arcade-Brawler Streets of Rage 4 veröffentlicht.

1991 erschien der erste Teil der “Streets of Rage”-Serie für das Sega Mega Drive. Danach folgten zwei Fortsetzungen und dann war es lange still. Ende der 1990er Jahre gab es Gerüchte, dass ein vierter Teil für die Sega Dreamcast erscheinen könnte. Das ist jedoch nie passiert. Dafür wissen wir mittlerweile, dass das Studio Lizardcube aktuell am vierten Teil arbeitet.

Kürzlich wurden auch erste Spielszenen aus Streets of Rage 4 veröffentlicht, die zeigen, wie das Spiel in Aktion aussieht. Und ich muss sagen, dass ich den Comic-Stil ziemlich cool finde. Vor allem die Animationen der Charaktere sind bereits jetzt sehr gelungen. Aber überzeugt euch am besten selbst:

And here’s a short gif/video segment of Streets of Rage 4 gameplay (as featured in the @IGN article) #SOR4 pic.twitter.com/ifeZO8qoYA — Lizardcube (@lizardcube) 28. Dezember 2018

Bisher ist übrigens noch nicht bekannt, für welche Systeme das Spiel erscheint. Wir wissen nur, dass der Release für 2019 geplant ist.

Das denken wir:

Ein Klassiker kehrt auf den Screen zurück – und das neue Grafikgewand sitzt wie angegeossen. Wir freuen uns schon auf den Release.