Super Smash Bros. Ultimate: Nintendo veröffentlicht Tutorial, das dabei hilft, Ingame-Tutorials zu finden

Seit Super Smash Bros. Ultimate verfügbar ist, wird darüber diskutiert, ob das Spiel einsteigerfreundlich ist oder nicht. Manche sagen, dass der Titel alle Infos zur Verfügung stellt, die man braucht, um zu erlernen, wie das Spiel funktioniert. Und andere denken, dass das nicht der Fall ist.

So oder so: Nintendo hat jetzt eine Anleitung veröffentlicht, die erklärt, wie man Tutorials im Spiel findet. Und alleine dieser Umstand zeigt eigentlich, dass nicht alles gut erklärt ist.

Für Video-Tutorials wählt ihr einfach den Menüpuinkt “Vault”, dann “Movies”, um “How to play”-Clips zu finden. Tipps zu einzelnen Spielelementen findet ihr ebenfalls im “Vault” unter dem Menüpunkt “Tips”.

Hier die Anleitung als Bild:

You can see tutorials and all kinds of tips in Super Smash Bros. Ultimate – here’s how to find them in-game! pic.twitter.com/8ukDgpOEis

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 26. Dezember 2018