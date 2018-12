Tekken 7: Neuer Trailer zeigt Negan in Aktion

Bandai Namco hat einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem Negan und sein Baseballschläger Lucille die anderen Kämpfer bestrafen. Negan ist Teil des DLC-Packs der Season 2 für Tekken 7, zu dem auch die Veteranen Craig Marduk, Armor King, Julia Chang und Lei gehören.

Im Gameplay-Trailer wird die ikonische Szene aus The Walking Dead nachgestellt, in der Negan ein wenig “Eenie Meenie Miney Mo” spielt. Und das ist wirklich ziemlich cool. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Tekken 7 ist für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.

Das denken wir:

Negan passt überraschend gut in den Rooster von Tekken 7. Fans von The Walking Dead werden mit dem neuen DLC auf jeden Fall ihre Freude haben.