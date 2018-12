The Dark Pictures: Man of Medan – Seht euch hier das erste Entwicklertagebuch an

Wahrscheinlich habt ihr bereits mitbekommen, dass die Macher von Until Dawn mit The Dark Pictures an einer Reihe neuer Horrorspiele arbeiten. Als erstes Spiel dieser Reihe wurde Man of Medan angekündigt.

Man of Medan basiert auf dem Mythos des Geisterschiffs Ourang Medan. Hier handelt es sich um “[…] ein Dampfschiff, dessen Besatzung 1947 auf offener See starb. Der Ourang-Medan-Zwischenfall gilt als eines der ungeklärten Schiffsunglücke der modernen Seefahrtsgeschichte.”

Im ersten Entwicklertagebuch erklären die Entwickler, was sie alles beachten müssen, um das Geisterschiff so authentisch wie möglich nachzubilden. Auch die Soundkulisse und die Atmosphäre wird thematisiert, die vor allem durch die Lichtsetzung beeinflusst wird. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr interessant.

The Dark Pictures: Man of Medan erscheint 2019. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht und Spiele wie Until Dawn mag, der sollte sich The Dark Pictures: Man of Medan unbedingt vormerken.