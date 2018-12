The Elder Scrolls: Demnächst erscheint ein offizielles Kochbuch

Im Januar wird das offizielle Kochbuch zu The Elder Scrolls veröffentlicht.

Falls ihr auf die “Elder Scrolls”-Reihe steht und jetzt den nächsten Schritt als Fan gehen möchtet, habe ich genau das Richtige für euch: das offizielle “Elder Scrolls”-Kochbuch.

Damit könnt ihr Gerichte aus Skyrim und Tamriel im echten Leben nachkochen. Offiziell heißt es dazu:

“Genießen Sie alle köstlichen Gerichte aus Skyrim, Morrowind und ganz Tamriel in diesem wunderschön gestalteten Kochbuch, das auf der preisgekrönten Elder Scrolls-Spielserie basiert. Tauchen Sie ein, in die abwechslungsreiche Küche der Nords, Bosmer, Khajit und darüber hinaus mit diesen Rezepten, die von Speisen inspiriert sind, die im Alten Reich, in Tamriel und anderen Ländern zu finden sind. The Elder Scrolls: Das offizielle Kochbuch begeistert mit über sechzig leckeren Rezepten für Fan-Lieblingsrezepte, darunter Apple Cabbage Stew, Sunlight Souffle, Sweetrolls und mehr.”

Über diesen Link könnt ihr euch as Kochbuch bestellen. Verfügbar ist es ab dem 26. März 2018.

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans der “Elder Scrolls”-Reihe.