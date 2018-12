The Game Awards 2018: Cyberpunk 2077 wird nicht vertreten sein

Falls ihr euch gefragt habt, ob Cyberpunk 2077 auf den Game Awards 2018 vertreten sein wird: Die Antwort lautet nein. Das CD Projekt RED kürzlich bestätigt.

Das bestätigte Marcin Momot, Community Manager von CD Projekt RED, via Twitter:

We're looking forward to seeing all the reveals and announcements during this year's @thegameawards, however we're not going to be showing anything there ourselves. We’ll share more details about @cyberpunkgame when we’re ready.

— Marcin Momot (@Marcin360) 3. Dezember 2018