The Game Awards live im Stream verfolgen

Habt ihr heute Nacht schon etwas vor? Wie wäre es mit ein paar neuen Spielevorstellungen – live bei den Game Awards 2018? Die Show startet um 02:30 Uhr und unter diesen Zeilen findet ihr den Stream.

Bekannt ist ja bereits, dass unter anderem ein neues Far Cry vorgestellt wird, aber auch von Dragon Age 4, einem neuen Alien-Spiel und einem Crash Team Racing Remaster ist die Rede. So oder so erwarten uns spannende Neuankündigungen.

Moderator Geoff Keighley verkündete bereits im Vorfeld, dass es zehn Neuankündigungen und zahlreiche Updates zu bereits angekündigten Spielen geben werde.

Hier der offizielle Stream:

Auf welche Ankündigung würdet ihr euch freuen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Man darf schon gespannt sein, welche Neuheiten vorgestellt werden. Wir freuen uns schon auf die Show.