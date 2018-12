The Last Campfire ist das neue Adventure der Macher von No Man’s Sky

Die Macher des Waltraumspiels No Man’s Sky haben mit The Last Campfire ein spannendes Adventure angekündigt.



Hello Games, das Studio hinter No Man’s Sky, hat ein neues Abenteuer-Puzzlespiel namens The Last Campfire angekündigt. Laut seiner Beschreibung handelt es sich bei The Last Campfire um ein Abenteuer, das sich um eine verlorene Glut dreht, die in einem verwirrenden Ort gefangen ist und nach einem Weg nach Hause sucht.

Im Spiel wird man tiefer in das Land jenseits des dunklen Waldes reisen und eine wunderschöne Wildnis entdecken, die mit verlorenen Völkern, merkwürdigen Kreaturen und geheimnisvollen Ruinen gefüllt ist.

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:



Das denken wir:

Hier scheint es sich um ein ziemlich cooles Projekt zu handeln, das vor allem Adventure-Fans gefallen dürfte.



Quelle: dsogaming.com