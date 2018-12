The Last of Us Part II: Ladet euch jetzt kostenlos das PS4-Theme herunter

Kürzlich wurde ein kostenloses PS4-Theme zu The Last of US Part II veröffentlicht.

Naughty Dog und Publisher Sony Interactive Entertainment haben kürzlich ein kostenloses PS4-Theme zu The Last of Us Part II veröffentlicht, das ihr euch über diesen Link herunterladen könnt.

Dieses Theme ist zwar nicht gerade entspannend (man sieht und hört ein brennendes Auto), aber es fängt sehr gut die postapokalyptische Stimmung des Spiels ein.

Dieses Video zeigt das Theme in Aktion:

The Last of Us Part II befindet sich gerade für die PS4 in Entwicklung. Ein Release-Termin wurde noch nicht genannt.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, The Last of Uu Part II endlich spielen zu können.