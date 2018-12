The Last Remnant Remastered: Seht euch hier die neue Umgebung an

The Last Remnant Remastered erscheint am 6. Dezember 2018 für PlayStation 4 zu einem Preis von 19,99 Dollar. Kürzlich wurde ein neues Video veröffentlicht, das zeigt, wie sich die Umgebung des Spiels grafisch verändert hat. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen.

Zum Clip heißt es: “In der überarbeiteten Version wurde die Grafik durch eine Änderung der Game Engine gegenüber der Originalversion für eine höhere Bildqualität geändert. Bitte achte auf die Textur der Pflanzen und die Textur der Felsen, die des Wassers, die Beleuchtung usw.”

The Last Remnant Remastered sieht auf jeden Fall ein gutes Stück besser aus, als das Original. Aber davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Hier das Video:

Das denken wir:

Da haben die Entwickler ganze Arbeitet geleistet. Die Grafik ist jetzt wieder zeitgemäß und wer mal wieder Lust auf ein Rollenspiel hat, der sollte den Titel auf jeden Fall ausprobieren.