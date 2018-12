The Legend of Zelda Ocarina of Time: Ladet euch jetzt Version 3.0 des Fan-Remakes auf Basis der Unreal Engine 4 herunter

“CryZENx” hat eine neue Version seines Fan-Remakes zu The Legend of Zelda Ocarina of Time: veröffentlicht

Wir berichteten ja bereits häufiger über die Arbeit des Entwicklers “CryZENx”. Er ist unter anderem für sein Fan-Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time bekannt, das auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht. Dementsprechend gut sieht das Spiel aus.

Kürzlich veröffentlichte der Entwickler Version 4.0. Spieler können jetzt nicht nur verschiedene Level spielen, sondern einen zusammenhängenden Teil des Spiels erleben. “CryZENx” möchhte die Arbeiten an der Story 2019 fortsetzen. Mit anderen Worten: Im nächsten Jahr erwarten uns noch mehr Quests und Bosskämpfe des N64-Klassikers.

Hier ein Video, das Version 4.0 in Aktion zeigt. Den Download findet ihr in der Beschreibung des YouTube-Videos:

Das denken wir:

Das sieht unglaublich gut aus. Nintendo sollte den Entwickler einstellen.