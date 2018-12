The Witcher 3 für Nintendo Switch gesichtet

In den letzten Monaten sind mit DOOM, Wolfenstein II, Sykrim und Warframe ziemlich coole Ports für die Nintendo Switch erschienen. Nun gibt es erste Gerüchte, dass auch das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt für die Nintendo Switch erscheinen könnte.

Und zwar wirde das Spiel von CD Project Red laut des Twitter-Users “Direct-Feed Games” bei einem Großhändler in Frankreich gelistet. Man sollte bei diesem Gerücht aber beachten, dass es keine Beweise dafür gibt. Es gibt keinen Screenshot oder Link, der das Listing belegen würde.

Hier die entsprechenden Tweets:

Upon further investigation (and a different browser) the site is looking more legit. Still entertain the listing as rumor.

No one is saying that this listing means the game is definitely coming to Switch. Talk is strictly about the product page existing. Could it be an accidental listing? Sure. Could it mean nothing? Yes. Speculate & discuss. Don’t take the page to mean confirmation.

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) 28. Dezember 2018