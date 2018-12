THQ Nordic schnappt sich die Carmageddon IP

Carpocalypse Now!

THQ Nordic gab bekannt, dass der Erwerb der Carmageddon IP mit Stainless Games in Newport, Isle of Wight, Großbritannien, abgeschlossen wurde.

“Die Akquisition selbst wird von THQ Nordic AB mit Sitz in Karlstad, Schweden, abgewickelt. Der tägliche Geschäftsbetrieb (Verkauf und Vertrieb, Bewertung von Fortsetzungen und neuen Inhalten usw.) erfolgt über die THQ Nordic GmbH in Wien, Österreich und / oder handy-games.com GmbH in Giebelstadt, Deutschland.”

Mit anderen Worten: Wir dürfen uns wohl bald über eine Fortsetzung der brutalen Racing-Reihe freuen.

In Carmageddon dreht sich alles um heftige Fahrzeugkämpfe. Entworfen, konzipiert und entwickelt wurden die ersten beiden Carmageddon-Teile von Stainless Software (heute Stainless Games). Den dritten Teil entwickelte Torus Games.

Sobald es weitere Infos gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Da erwartet uns wahrscheinlich ein brutaler Racing-Titel. Wir sind schon gespannt, wie die Reihe fortgeführt wird.