Travis Strikes Again: No More Heroes – Seht euch hier die neuesten Spielszenen an

Grasshopper Manufacture hat ein neues Gameplay-Video zu Travis Strikes Again: No More Heroes veröffentlicht.

Am 18. Januar 2019 erscheint Travis Strikes Again: No More Heroes für die Nintendo Switch und da wir nicht mehr lange auf das Spiel warten müssen, werden wir in diesen Tagen immer wieder mit neuen Spielszenen versorgt.

Im neuesten Clip bekommen wir ein ziemlich abgefahrenes Level (alle Level werden wohl ziemlich verrückt sein) und auch den Charakter Mr. Doppelganger zu sehen. Im neuesten Teil der “No More Heroes”-Reihe kämpfen wir übrigens nicht mehr gegen Auftraskiller. Travis wird dieses Mal in eine Videospielkonsole gesaugt, wo er um sein Leben kämpfen muss.

Hier der neueste Trailer:

Das denken wir:

Das wird ein ziemlich verrückter Trip, das steht schon mal fest.