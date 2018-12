Travis Strikes Again: No More Heroes – Seht euch hier die neuesten Spielszenen an

Kürzlich wurden neue Szenen aus dem Spiel Travis Strikes Again: No More Heroes veröffentlicht.

Travis Strikes Again: No More Heroes erscheint am 18. Januar 2019 für die Nintendo Switch. Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden. Wer sich schon jetzt einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen möchte, der sollte sich die nachfolgenden Videos ansehen.



Hier bekommen wir zahlreiche neue Spielszenen zu sehen. Im Vergleich zu den Vorgängern kämpfen wir im neuesten Teil der Reihe nicht mehr gegen Auftragskiller. Travis wird dieses Mal in eine Videospielkonsole gesaugt, wo er um sein Leben kämpfen muss.

Das Ganze sieht gewohnt verrückt aus, aber ungewöhnlich ist die Perspektive: Während die Vorgänger in der Third-Person-Perspektive gespielt wurden, spielt man Travis Strikes Again in der Top-Down-Ansicht.

Hier die neuen Spielszenen:

Das denken wir:

Das neue Spielprinzip scheint nicht allen Fans zu gefallen, wir sind aber zuversichtlich, dass das Spiel trotzdem gut wird.