Ubisoft schickt euch in Far Cry New Dawn in eine postapokalyptische Welt

Gestern berichteten wir bereits darüber, dass Ubisoft bald ein neues Far Cry ankündigen wird. Jetzt wurde Far Cry New Dawn im Rahmen der Video Game Awards 2018 vorgestellt.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Kehre 17 Jahre nach einer globalen nuklearen Katastrophe nach Hope County zurück. Entdecke eine lebhafte, postapokalyptische Welt und begegne den Plünderer mit ihren ruchlosen Anführern: Den Zwillingen.”

Nach der Bombe (das habt ihr in Far Cry 5 erlebt) ist in New Dawn alles anders. Im Spiel erwartet uns eine Endzeit-Welt, die sehr an Mad Max erinnert. Darüber hinaus srgen die durchgeknallten Zwillingsschwestern Mickey und Lou für Terror – ihr müsst sie aufhalten.

Far Cry New Dawn wird am 15. Februar 2019 erscheinen. Hier ist der erste Trailer:

Das denken wir:

Cool, dass Ubisoft die Geschichte von Far Cry 5 weitererzählt. Das Ganze erinnert auf jeden Fall sehr an Rage 2. Wir sind schon gespannt, in welchem Spiel die Endzeit mehr Spaß macht.