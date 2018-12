Uncanny Valley: Das 2D-Horror-Survival-Spiel erscheint in wenigen Tagen für die Switch

Kürzlich wurde das 2D-Horrorspiel Uncanny Valley für die Nintendo Switch angekündigt.

2015 erschien das 2D-Horror-Survival-Spiel Uncanny Valley für PC, PS4 und Xbox One. Das Studio Cowardly Creations kündigte nun aber an, dass das Spiel am 25. Dezember auch für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Tom, einem Wachmann in einer abgelegenen Anlage. Während der Nachtschicht passiert nicht viel, also beschließt Tom, die Anlage zu erkunden. Danach beginnt der Albtraum.

Im Gegensatz zu traditionellem Survival-Horrorspielen wie Resident Evil erwartet euch in Uncanny Valley ein 2D-Pixel-Look, der ziemlich cool aussieht. Es lohnt sich auch, das Spiel mehrmals durchzuspielen, um alle Geheimnisse des Spiels entdecken zu können.

Fehler führen übrigens nicht notwendigerweise zum Tod, sondern häufig ergeben sich daraus andere Probleme. Beispielsweise führt ein gebrochener Arm dazu, dass das Schießen erschwert wird.

Das denken wir:

Wer das Spiel bisher verpasst hat und auf Horror steht, der sollte sich den 25. Dezember schon mal vormerken.

Quelle: bloody-disgusting.com