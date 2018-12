Zelda: Breath of the Wild – Dieser Fan-Kurzfilm ist einfach großartig

Ein Zelda-Fan hat einen ziemlich beeindruckend Zelda-Kurzfilm kreiert.

Qianya Yin ist ein Fan von-Zelda und ein sehr talentierter Zeichner. So kam es, wie es kommen musste: Er kreierte zusammen mit ein paar Kollegen einen Zeichentrick-Kurzfilm zu Zelda: Breath of the Wild.

Und das Ergebnis sieht wirklich großartig aus. Die zwei Monate arbeit haben sich gelohnt. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Der Clip gibt einen guten Eindruck davon, wie Zelda als Serie aussehen könnte. Und wer weiß? Vielleicht dürfen wir uns ja irgendwann einmal über eine Zelda-Netflix-Serie freuen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool.

Das denken wir:

Das ist großartig. Bitte mehr davon.