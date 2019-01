Ace Combat 7: Skies Unknown – Neuer Trailer zeigt den Multiplayer-Modus in Aktion

Bandai Namco hat einen neuen Multiplayer-Trailer zu Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht.

In wenigen Tagen steht Ace Combat 7: Skies Unknown für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen und wer mal wieder Lust auf actionreiche Dogfights hat, der sollte das Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren.

Neben der Kampagne erwartet euch natürlich auch ein Multiplayer-Modus. Dazu hat Bandai Namco jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht, der zeigt was euch erwartet.

Der Multiplayer-Part besteht aus zwei Modi: In Team-Deathmatch erwarten euch 4 vs. 4 Dogfights und in der zweiten Multiplayer-Variante müsst ihr euch in einem Deathmatch sieben anderen Spielern stellen.

Das Ganze wird im neuen Trailer gezeigt und sieht auf den ersten Blick ziemlich unterhaltsam aus. Aber seht am besten selbst:

Ace Combat 7: Skies Unknown erscheint am 18. Januar 2019.

