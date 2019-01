Ace Combat 7: Skies Unknown – Seht euch hier den Launch-Trailer mit neuen Spielszenen an

Im Launch-Trailer zum Ace Combat 7: Skies Unknown erwarten euch unerbittliche Luftschlachten.

In wenigen Tagen steckt euch Ace Combat 7: Skies Unknown einmal mehr in die Cockpits moderner Kampfflugzeuge. Dann dürft ihr euer Können in unerbittlichen Luftschlachten unter Beweis stellen. Mittlerweile wurde der Launch-Trailer veröffentlicht.

Im Video bekommen wir neue Spielszenen zu sehen, die einen Vorgeschmack darauf geben, was uns im Spiel erwartet: viel Action, eine tolle Grafik und spannende Dogfights.

Hier der Launch-Trailer

Ace Combat 7: Skies Unknown erscheint am 18. Januar für die PS4. Die PC- und Xbox-Version folgt dann am 1. Februar.

Das denken wir:

Die Dogfights scheinen richtig Spaß zu machen und die Optik kann überzeugen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Story auch spannend erzählt ist.