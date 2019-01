Alien: Über den offiziellen Twitter-Kanal wurde ein Teaser zu einem neuen Projekt veröffentlicht

Kürzlich wurde ein Teaser zu einem kommenden Alien-Projekt veröffentlicht.

Im November letzten Jahres berichteten wir darüber, dass sich 20th Century Fox die Markenrechte an Alien: Blackout gesichert hat. Offiziell vorgestellt wurde das Spiel aber noch nicht.

Dafür wurde mittlerweile ein neuer Teaser über den offiziellen Twitter-Account von Alien veröffentlicht. Ob dieser für Alien: Blackout ist, wissen wir nicht. Im Teaser hört man nur ein paar Schreie und man sieht das Namensschild von Amanda Ripley – die Protagonistin in Alien Isolation.

Danach wird der Text “Who is Amanda Ripley? Read. Play. Watch.” eingeblendet. Im Tweet dazu heißt es: “Daughter. Rebel. Hero. Her story deserves to be told…”

Mit anderen Worten: Egal, um was es sich hier handelt, wir werden mehr über Amanda Ripley erfahren. Sobald es weitere Infos dazu gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier der Teaser:

Das denken wir:

Wir müssen schon viel zu lange auf ein neues Alien-Spiel warten. Hoffentlich wissen wir bald mehr.