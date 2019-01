Anthem: BioWare erklärt, wie sich die Demo von der finalen Version unterscheidet

Wer das Sci-Fi-Actionspiel Anthem vorbestellt hat, der kann ab dem 25. Januar die Demo spielen. Und genau dazu hat BioWare kürzlich neue Infos verraten.

Mark Darrah, Executive Producer von Anthem, hat verraten, wie sich die Demo von der finalen Version des Spiels unterscheiden wird.

Demnach startet die Demo in der Mitte des Spiels, es gibt keine Tutorials und Spieler können keinen Piloten auswählen. Die Balance unterscheidet sich deutlich, die Wirtschaft ist völlig anders und es wird noch mehr Bugs geben. Hier der Tweet dazu:

So how’s the Anthem demo different from the game?

– we start you in the middle

– no tutorials

– no pilot picker

– balance is super different

– economy is completely different

– 6 weeks less bug fixes

…

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 19. Januar 2019