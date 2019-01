Anthem: BioWare kündigt einige Überraschungen für den kommenden Livestream an

Na, freut ihr euch schon auf den Release des Sci-Fi-Shooters Anthem? Dann solltet ihr euch den kommenden Livestream nicht entgehen lassen.

Der Grund: BioWare hat angekündigt, dass wir im Stream neue Inhalte zu sehen bekommen werden. Welche das sind, wurde aber noch nicht verraten.

Hier der entsprechende Tweet:

We’ve got another @anthemgame livestream coming up on January 17th at 3pm Central Time! We’ll be avoiding story spoilers while still showing a few new things. @BenIrvo will also be playing using Mouse and Keyboard controls 😉 pic.twitter.com/AbQgG42evh

— Jesse Anderson (@Darokaz) 11. Januar 2019