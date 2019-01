Anthem: BioWare verrät mehr Details zur Demo

Freut ihr euch auch schon auf den Release von Anthem? Bis dahin müssen wir uns noch etwas gedulden, aber wenigstens dürfen wir schon vorab eine Demo spielen. Und dazu wurden nun neue Infos bekannt.

Unter anderem wurde verraten, dass wir in der Demo maximal Level 15 erreichen können und den Fortschritt dürfen wir leider nicht mit ins finale Spiel mitnehmen. Hier der entsprechende Tweet:

Es wurde auch verraten, was uns in der Demo erwartet. Unter anderem dürfen wir ein paar Missionen und einen Stronghold (Dungeon) erledigen, die Basis Tarsis erkunden und die Spielwelt frei erforschen.

A good cross section of stuff. Missions, a stronghold, some Tarsis, some freeplay. Start Level 10. No progress carried into release. https://t.co/eXFw6q1tqq

— Michael Gamble (@GambleMike) 23. Dezember 2018