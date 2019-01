Anthem hat den Gold-Status erreicht – und BioWare kündigt unerwartet einen Social Hub an

Gute Nachrichten für alle, die auf den Release des Sci-Fi-Shooters Anthem warten: Das Spiel hat den Gold-Status erreicht und wird püntklich am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Das verkündete BioWare mit folgendem Tweet:

Aber das ist nicht die einzige gute Nachricht: Mit dieser Meldung wurde von Lead Producer Michael Gamble überraschend auch verraten, dass es in Anthem einen Social hub geben wird.

Das ist insofern eine gute Nachricht, da sich Fans schon lange einen Social Hub für Anthem wünschen. In so einem Hub ist es nämlich möglich, sich mit anderen Spielern zu treffen und sich auszutauschen. Destiny-Spieler machen das beispielsweise im Turm.

Mit anderen Worten: Wenn ihr in Anthem eine Mission erledigt habt, könnt ihr entweder zum Singleplayer-Hub Fort Tarsis reisden – oder ihr besucht die “Launch Bay” und trefft euch mit anderen Spielern.

Weitere Details folgen bald.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

After a mission, you can head back to Tarsis and catch up with some of the amazing characters we’ve created for you…OR…head back to the brand new Launch Bay, hang out with your friends, use the forge, reload and grab a new contract. Yeah, we listened to you… details soon! pic.twitter.com/m5sp96IpDh

— Michael Gamble (@GambleMike) 23. Januar 2019