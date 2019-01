Anthem: Neue Spielszenen zeigen mehr von Fort Tarsis

In einem neuen Gameplay-Video zum Actionspiel Anthem bekommen wir mehr von Fort Tarsis zu sehen.

Etwas müssen wir uns noch gedulden, bis wir die imposante Sci-Fi-Welt von Anthem erkunden können. Dafür wurden nun neue Spielszenen veröffentlicht, die euch mehr von Fort Tarsis zeigen. Hier handelt es sich um eine Basis, die von einer Megastruktur namens “The Wall” umgeben ist, die die Menschheit vor den Gefahren der Außenwelt schützen soll.

Unter anderem bekommt ihr zu sehen, aus welchen Bereichen das Fort besteht und welche NPCs dort leben. Beispielsweise lernt ihr die Mechanikerin kennen, die dafür sorgt, dass euer Kampfanzug fehlerfrei funktioniert.

Im selben Zug werden auch Dialogoptionen vorgestellt, die einen Einfluss darauf haben, wie die Charaktere in der Spielwelt auf euch reagieren.

In der Welt sind auch verschiedene Gegenstände verteilt, die ihr sammeln könnt. Diese verraten euch mehr über die Geschichte des Spiels. Wer sich also so richtig in Anthem vertiefen möchte, der hat auf jeden Fall Gelegenheit dazu.

Hier das neu Gameplay-Video:

Anthem erscheint am 22. Februar für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen sehen absolut beeindruckend aus. Hoffentlich kann Anthem die hohen Erwartungen erfüllen.