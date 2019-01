Anthem: Spieler der Demo berichten über zahlreichen Verbindungsfehler und Ladeprobleme

Vor wenigen Stunden wurde die VIP-Demo zu BioWares kommenden AAA-Titel Anthem veröffentlicht und wie es scheint, haben zahlreiche Spieler viele Probleme mit der Demo.

Es gibt Berichte über Login-Probleme, Verbindungsschwierigkeiten und über einen einen unendlichen Ladebildschirm, der es einem nicht erlaubt, die erste Mission zu spielen. Abgesehen davon ist auch die Rede von einer ungewöhnlich hohen CPU-Auslastung durch das Spiel.

EA hat zwar erklärt, dass die Zahl der Anthem-Server erhöht wird, aber man sollte nicht vergessen, dass es sich hier um eine Demo und keine Beta handelt. Mit anderen Worten: Hier sollten Spieler das Erlebnis bekommen, das sie auch zum Release erwartet. Das, was Spieler aber aktuell über Anthem berichten, erinnert eher an eine Beta.

Man kann also nur hoffen, dass man die Probleme mit Anthem bald in den Griff bekommt, sonst droht ein Launch, der den möglichen Erfolg des Spiels im Keim erstickt. Und das wäre mehr als schade.

EA arbeitet aber gerade mit Hochdruck daran, die Probleme zu lösen. Angeblich soll das Spiel auf PC und PS4 mittlerweile normal laufen. Hier eine Stellungnahmem von EA auf Twitter:

The main issue impacting the Anthem VIP demo on PC and PS4 has been resolved. Anyone who has had an issue on those platforms should restart the game and attempt to join again. Our team is still working on fixes for some of the issues we’re seeing on Xbox One.