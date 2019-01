Battlefield 5: Da hat jemand einen ziemlich coolen Kurzfilm aus Multiplayer-Matches erstellt

Der Game-Trailer-Produzent Gage Allen hat einen beeindruckenden Kurzfilm aus Battlefield-5-Multiplayer-Szenen erstellt.

Gage Allen ist ein professioneller Videospiel-Trailer-Produzent und er ist es gewohnt, mit Promo-Material zu arbeiten – unter anderem Stellaris, und Conarium.

Was lässt sich aber aus zufälligen Spielszenen so machen? Diese Frage beantwortete sich der Filmemacher selbst in Battlefield 5. Für dieses Spiel produzierte er innerhalb von zwei Monaten einen beeindruckenden Kurzfilm, der nur aus ungeplanten Szenen aus verschiedenen Multiplayer-Matches besteht.

Hier ist der Kurzfilm mit dem Titel “This Is Battlefield”:

“Der Schmerz, den ich fühlte, war stark und ich wollte daraus etwas machen.”

Für das Voiceover war der US-Luftwaffenveteran Ty Harper verantwortlich, der von 1987-1997 diente. “Ich war auch in einem wirklich emotionalen Zustand, als es um die beiden Weltkriege und die schrecklichen Ereignisse ging”, schreibt Allen in der Videobeschreibung. “Der Schmerz, den ich fühlte, war stark und ich wollte daraus etwas machen. Das ist das Ergebnis.”

Das denken wir:

Der Clip ist richtig cool geworden. EA sollte den Kerl anheuern.

Quelle: pcgamesn.com