Bungie trennt sich von Activision und behält Destiny – so reagieren die Fans

Ok, das kommt irgendwie überraschend: Bungie und Activision haben vor wenigen Stunden verkündet, dass ihre Partnerschaft endet und die Destiny-Rechte an Bungie gehen.

In einem Statement auf Twiter heißt es:

“In Zukunft gehört die Marke Bungie und sie werden das Franchise weiterentwickeln. Activision wird seinen Fokus auf seine eigenen Marken und andere Projekte legen.“

Thank you Guardians. It’s been an honor and a privilege to help bring the world of Destiny to life for you. pic.twitter.com/EB1y19OTD8