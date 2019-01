Call of Duty: Black Ops 4 – Ab dem 17. Januar könnt ihr den Battle-Royale-Modus Blackout kostenlos testen

Ihr wolltet Blackout, den Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Black Ops 4, schon immer mal anspielen, habt es aber bisher noch nicht geschafft? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Ab dem 17. Januar könnt ihr den Modus kostenlos spielen – zumindest ein paar Tage lang.

Activision und Treyarch haben nämlich angekündigt, dass man Blackout vom 17. Januar bis zum 24. Januar kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One ausprobieren kann. Coole Sache, oder?

Hier die Ankündigung und der Trailer, der im selben Zug veröffentlicht wurde:

Bring your friends — the Blackout Free Trial is coming.

Play #BlackOps4’s Blackout Battle Royale for free from January 17th to the 24th on PlayStation 4, Xbox One and PC. pic.twitter.com/jfOw2diCV9

— Call of Duty (@CallofDuty) 15. Januar 2019