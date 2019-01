Das Horrorspiel Among The Sleep erscheint noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch

Der Publisher Soedesco bringt das Horrorspiel Among The Sleep auf die Nintendo Switch.

Für alle Switch-Besitzer, die auf Horror stehen, habe ich eine gute Nachricht: Das First-Person-Horrorspiel Among the Sleep, das schon eine ganze Weile für PC, PS4 und Xbox One erhältlich ist, erscheint noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch.

Und zwar erscheint für die Nintendo-Konsole die “Enhanced Edition”, in der euch “verbesserte Grafik, Dialoge und andere wichtige Verbesserungen” erwarten.

Wenn Kleinkinder Albträume haben

In Among the Sleep übernehmt ihr die Rolle eines zweijährigen Kleinkindes, das seine Mutter verloren hat. Mit Teddy, seinem Teddybär als seinem einzigen Begleiter, wandert der kleine Kerl durch das Haus, um sie zu finden. Was folgt, ist eine unheimliches Abenteuer durch die Albtraumwelt eines Zweijärigen.

Und wer wissen möchte, wie Among the Sleep in Aktion aussieht, der kann sich hier mein Let’s Play zum Spiel ansehen:

Das denken wir:

Among the Sleep ist ein wirklich cooles Spiel. Wer es bisher noch nicht ausprobiert hat und auf Horror steht, der sollte es unbedingt mal spielen.

Quelle: bloody-disgusting.com