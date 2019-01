Dead or Alive 6: Neuer Trailer erklärt das Kampfsystem

In einem neuen Trailer zu Dead or Alive 6 wird gezeigt, wie das Kampfsystem funktioniert.



Bald geht Dead or Alive 5 in die nächste Runde und aus diesem Grund haben Koei Tecmo und Team Ninja einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch einen Überblick über das Spiel gibt.

Unter anderem wird das Kampfsystem im Detail erklärt, neue Kämpfer werden vorgestellt und es werden auch die verschiedenen Spielmodi in Aktion gezeigt.

Das Dreieck-Kampfsystem



Das Kampfsystem basiert auf dem Dreieck-System. Das bedeutet, dass Schläge Würfe übertrumpfen, Würfe übertrumpfen Halte-Moves und Halte-Moves übbertrumpfen Schläge.

Ihr dürf euch auf Folgende Modi freuen: Versus, Time Attack, Arcade, Survive, Command Training, Combo Challenge, Theater, Data Base, Library, Replay Mode, Music, Watch Mode.

Abgesehen davon könnt ihr euren Kämpfer im DOC Central mit neuen Outfits ausstatten und ihn so von anderen Spielern abheben. Dafür benötigt ihr jedoch Punkte, die ihr mit dem Erledigen von Quests freischalten könnt. Es gibt also viel zu tun.

Dead or Alive 6 erscheint am 1. März 2019 für PS4 und Xbox One.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Was haltet ihr von Dead or Alive 6? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie sich Dead or Alive 6 gegen die Konkurrenz schlagen wird.