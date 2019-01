Der brutale Top-Down-Shooter The Hong Kong Massacre erscheint noch im Januar

Kürzlich wurde der Release-Termin des Top-Down-Shooters The Hong Kong Massacre verkündet.

Erinnert ihr euch noch an den Top-Down-Shooter The Hong Kong Massacre, den wir euch im November letzten Jahres vorgestellt haben? Damals wussten wir nicht, wann das Spiel erscheinen wird, aber mittlerweile wurde der Release-Termin verkündet.

Demnach erscheint das Spiel am 22. Januar für PC und PlayStation 4. Und mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, der viele neue Spielszenen zeigt.

“Give a man two guns and he is god.”

Und diese sind ziemlich blutig. Das Ganze sieht aber auf jeden Fall vielversprechend aus – wenn man auf das Genre steht.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“Schieße dir in diesem rasanten Topdown-Shooter den Weg durch die Straßen von Hongkong frei.The Hong Kong Massacre ist an klassische Actionfilme angelehnt. Du findest dich mitten in einer knallharten Rachegeschichte voller brutaler filmreifer Schießereien und lebensechter Schauplätze der Unterwelt wieder.Schlüpfe in die Rolle eines ehemaligen Polizeibeamten, der den Mord an seinem Partner sühnen will und dabei auf eine Mischung aus ungebremster Feuerkraft, Zeitlupensequenzen und Tauchsprun g-/Ausweich-Mechaniken setzt, um die Reihen der Verbrecher zu lichten, die sich ihm in den Weg stellen.Springe durch Fenster oder gehe hinter Objekten in Deckung, denn jeder Schuss ist tödlich. Behalte stets deine Umgebung im Auge und nutze alle Möglichkeiten, die dir die Spielwelt bietet.”

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wer auf das Genre steht, der sollte The Hong Kong Massacre ausprobieren.